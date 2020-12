Larache: la vidéo d’un vol à l’arraché indigne la Toile

La vidéo montrant un vol à l’arraché avec violence mené contre un jeune en plein jour, perpétré à Larache, a indigné la Toile, ces deux derniers jours.

Dans cet enregistrement vidéo, que Le Site Info a pu visionner et qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux, on voit une personne se faire voler son cartable et son téléphone portable par un individu. Ce dernier a fait tomber sa victime par terre. On y voit également la victime essayant de se défendre, mais en vain.

La date à laquelle cette vidéo a été tournée reste cependant inconnue.

S.H.