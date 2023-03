Larache: 68 élèves victimes d’une intoxication alimentaire

Victimes d’une intoxication alimentaire, 68 élèves (filles et garçons) ont été d’urgence transférés à l’hôpital, à bord d’ambulances, dans la matinée du mercredi 1er mars, a appris Le Site info de sources fiables.

Tous ces apprenants, ont précisé les mêmes sources, étudient dans un établissement scolaire, sis douar Lamouarat, commune rurale de Laouamra, province de Larache, ont été soumis aux soins médicaux préliminaires nécessaires à leur état de santé.

Et tout naturellement, cette affaire a suscité la forte inquiétude des parents et tuteurs des victimes de cette intoxication, ainsi que celles de leurs camarades, de leurs proches et des habitants du douar.

Une enquête médicale est en cours pour déterminer les vraies causes de cette intoxication alimentaire, a-t-on souligné, tout en n’éloignant pas la thèse qu’il s’agit, en fait, d’un « règlement de comptes » entre certaines parties de l’établissement scolaire où a eu lieu cette intrigante et dangereuse affaire.

L.M.