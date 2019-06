L’Arabie Saoudite fait un don aux camps de Tindouf

L’Arabie Saoudite a fait don de 350 tonnes de dattes, de la valeur de 725000 dollars, au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), destinées aux camps de Tindouf, selon le site officiel du PAM.

La distribution de ces denrées alimentaires a commencé pendant le mois de Ramadan et chaque personne avait reçu 2kg de dattes. D’après la même source, cette participation saoudienne avait été officiellement présentée au sein du siège de l’ambassade de l’Arabie Saoudite, à Alger.

Et ce, en présence de l’ambassadeur saoudien, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, du chef de mission du Centre d’aide humanitaire et de secours King Salman, Mansour el-Eid, ainsi que de Romain Sirois, représentant du PAM en Algérie.

Ce dernier a exprimé à l’occasion ses vifs remerciements au roi Salman ben Abdelaziz et au peuple saoudien pour “cette généreuse donation”. Et Sirois de citer “les qualités nutritives de dattes en vitamines et sels minéraux aidant à la diversification alimentaire”.

A signaler que le site “Tous pour l’Algérie” (TSA) indique que l’agence de presse saoudienne SPA, en révélant l’information concernant ces 350 tonnes de dattes, “ne fait aucune mention des réfugiés sahraoui” des camps de la honte de Tindouf.

Le titre révélateur de l’article de TSA en dit long sur la duplicité de certains:”Les dattes saoudiennes de la discorde”. La messe est dite, comprenne qui voudra!

Larbi Alaoui