L’animateur Samed Ghailane endeuillé (PHOTO)

Samed Ghailane a annoncé une triste nouvelle ce lundi. Sur son compte Instagram, l’animateur a écrit : «Mon père est décédé. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

La publication de Ghailane a fait réagir des centaines d’internautes qui ont prié pour la mémoire du défunt. Plusieurs célébrités ont également présenté leurs condoléances à l’animateur. «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu ait le défunt en sa sainte miséricorde et vous donne la patience pour surmonter cette terrible épreuve», a posté l’animateur Rachid Allali. «Que Dieu soit avec vous. Au paradis…», a écrit le chanteur Hatim Ammor. «Allah Akbar. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a ajouté Zakaria Ghafouli.

N.M.