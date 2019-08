L’animateur de “Dar wa Décor” lance un appel au roi Mohammed VI

Lors de son passage sur les ondes de Radio Aswat, l’animateur phare de l’émission “Dar wa Décor” diffusée sur 2M, Ismaïl Hijazi, a fait un appel au roi Mohammed VI.

D’origine libanaise et installé au Maroc quelques mois après sa naissance, Hijazi aspire à obtenir la nationalité marocaine.

“J’aurais aimé être Marocain (…) Je souhaite l’intervention de votre Majesté pour l’obtention de la nationalité marocaine”, a-t-il affirmé.

Rappelons par ailleurs que Cheb Khaled et Faudel avaient obtenu la nationalité marocaine sur décision royale.

Lors d’une interview accordée à France 24, Khaled avait confirmé que le roi Mohammed VI lui a accordé la nationalité depuis quelques années. “C’est officiel, j’ai la nationalité marocaine”, avait-il assuré. Il avait reconnu tout de même qu’il ne disposait toujours pas d’un passeport marocain. “Cela ne me dérange pas pour autant. Même sans passeport et sans nationalité, je me sens Marocain à part entière”.

Cheb Khaled avait également expliqué qu’il n’a jamais adhéré, depuis son plus jeune âge, au concept des frontières qui séparent le Maghreb. “J’ai grandi au sein de trois pays qui constituent le grand Maghreb: le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Originaire d’Oran, j’ai passé mon enfance avec les Marocains installés en Algérie. Nous étions une seule famille”, s’était-il rappelé.

S.L. et N.M.