L’ancienne ministre Nouzha Skalli a reçu sa 3ème dose (VIDEO)

Ce mardi 5 octobre, de nombreuses personnes ont afflué aux différents centres de vaccination pour y recevoir la troisième dose de vaccin anti-coronavirus. Un rappel destiné, dans un premier temps, aux personnes âgées et à celles souffrant de maladies chroniques.

Dans ce cadre, Le Site info a constaté de visu les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette opération au sein des centres de vaccination du Royaume. Et parmi les bénéficiaires de cette troisième dose, figure Nouzha Skalli, femme politique, affilée au Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), militante pour les droits de l’Homme et ancienne ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité dans le gouvernement Abbas El Fassi.

Dans une déclaration à Le Site info, Nouzha Skalli a insisté sur le fait que cette troisième dose du vaccin contribuera efficacement à parvenir à l’immunité collective, objectif des autorités compétences marocaines. De même, qu’en tant que diplômée en pharmacie de l’Université Montpellier-I, en 1974, elle a expliqué qu’il est possible, pour les catégories ciblées, de bénéficier d’un vaccin autre que celui des deux doses de vaccin précédentes, car cela ne peut s’avérer que bénéfique.

L’ancienne ministre n’a pas manqué non plus de lancer un appel citoyen, encourageant les personnes âgées et celle atteintes de maladies chroniques de ne point hésiter à se rendre aux centres de vaccination pour y recevoir la troisième dose du vaccin contre la covid-19.

Larbi Alaoui