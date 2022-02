L’ancien ministre Haddou Echiguer tire sa révérence

L’ancien ministre Haddou Echiguer est décédé, mardi dans une clinique à Rabat, à l’âge de 90 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né en 1932 à Khémisset, le défunt était l’un des fondateurs et dirigeants du Rassemblement national des Indépendants (RNI).

Il a été élu député de Khémisset au premier parlement marocain installé en 1963, et plus tard, en 1970, membre de la Chambre des représentants en qualité de député de Khouribga.

De 1964 à 1977, il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment les Postes, Télégraphes et Téléphones (PPT), l’Agriculture et la réforme Agraire, la Défense nationale, l’Éducation nationale, l’Intérieur et les Relations avec le parlement. Le défunt sera inhumé ce mardi au cimetière Chouhada à Rabat après la prière d’al-Asr.

S.L. (avec MAP)