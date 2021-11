Lancement d’une nouvelle pétition contre Saad Lamjarred

Un collectif d’internautes féministes a lancé une pétition en ligne, afin que les chansons de Saad Lamjarred ne soient plus diffusées sur les ondes marocaines.

« Saad Lamjarred, bien que placé sous contrôle judiciaire et accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles et viol aggravé, bénéficie d’une immunité scandaleuse au Maroc en raison de ses connexions dans le milieu culturel et médiatique », peut-on lire dans le texte de la pétition.

Les signataires ajoutent que de nombreuses personnes, au Maroc et à l’étranger, se sont indignées sur la Toile contre les médias marocains continuant de diffuser ses chansons. Cette mobilisation avait conduit plusieurs chaines et radios (dont Hit Radio et 2M), à annoncer publiquement l’arrêt de toute diffusion des chansons du chanteur, après une campagne de boycott menée sur les réseaux sociaux.

Le but de cette pétition est ainsi d’arrêter la diffusion des chansons de Lamjarred sur les radios qui les diffusent encore (ex. ASWAT et URADIO), estimant que c’est une insulte aux femmes victimes de viol.

Les pétitionnaires exigent ainsi l’arrêt immédiat de la diffusion des chansons de Saad Lamajarred sur les ondes marocaines.

