Lancement d’une nouvelle ligne aérienne Limoges-Marrakech

Une nouvelle ligne aérienne desservant la ville française de Limoges (centre sud-ouest) à Marrakech a été inaugurée officiellement mercredi.

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle desserte aérienne s’est déroulée en présence du Consul Général du Royaume du Maroc à Bordeaux , Ahmed Nouri Salimi, du président de la Chambre de commerce et de l’industrie de cette ville, du vice-président de la Métropole de Limoges, du Maire et du Directeur de l’aéroport de la ville.

Dans une allocation de circonstance à l’aéroport de Limoges,l Salimi s’est félicité de la création d’une ligne aérienne entre Marrakech et Limoges qui connaît une forte concentration de ressortissants marocains, en particulier dans la conjoncture actuelle marquée par la contraction économique et la récurrence des restrictions à la mobilité.

Le diplomate marocain a mis l’accent sur l’apport qu’une telle initiative pourra avoir sur la promotion des échanges entre la région Haute-Vienne et le Maroc, tant économiques et commerciaux, que culturels et humains.

Cette cérémonie inaugurale a été clôturée par un accueil de la centaine de voyageurs à bord du premier vol en provenance de Marrakech arrivé à 11h à l’aéroport de Limoges.

S.L. (avec MAP)