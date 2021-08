Lancement d’un smart vaccinodrome à Salé

Le ministère de la Santé a lancé, mardi à Salé, le deuxième centre de vaccination numérique et intégré au niveau national, dans le cadre de l’accélération de la cadence de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Erigé sur une superficie de 2.200 m², ce smart vaccinodrome, sis arrondissement Bab Lamrissa, devra garantir la vaccination de 3.000 à 4.000 personnes par jour, par le biais d’un processus totalement digitalisé.

Un système QR code permet la traçabilité des citoyens tout au long du circuit de vaccination, depuis l’enregistrement, en passant par le dépistage, jusqu’à l’injection, des informations qui faciliteront le suivi du rythme du processus au quotidien.

Les données ainsi collectées serviront à l’analyse du nombre de patients dépistés, vaccinés et traités, ainsi qu’à la détermination de la durée de chaque opération, apprend-on auprès du ministère de la santé.

Le vaccinodrome est réparti en plusieurs unités afin de garantir la sécurité sanitaire des citoyens et optimiser l’opération de vaccination, dont notamment une salle d’attente, une unité de dépistage de Covid-19, une salle d’examen, un stand de conseil médical et des postes de vaccination.

Le centre présente plusieurs caractéristiques qui en font un environnement totalement maîtrisé, grâce à des capteurs intelligents qui permettent le contrôle de la chaîne de froid des vaccins, la supervision, la gestion et l’analyse des données médicales, environnementales et logistiques, a-t-on expliqué.

La mise en place de cette structure vient en renforcement de la riposte sanitaire contre l’épidémie du nouveau coronavirus, consacre l’image du Maroc comme modèle de gestion de cette crise sur tous les plans et contribue au développement d’un système de santé national plus intelligent et plus innovant.

Le premier centre de vaccination numérique et intégré au Maroc a été inauguré dernièrement dans la province de Nouaceur, plus précisément au quartier Errahma.

S.L. (avec MAP)