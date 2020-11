Lancement de la vaccination contre le Covid-19: la réaction de la Toile

Les Marocains ont réagi de façon positive à l’annonce faite lundi de façon officielle du lancement d’une campagne de vaccination massive contre le Covid-19.

Sur Facebook, les commentaires ont noté que la campagne annoncée par voie d’un communiqué du Cabinet royal va sans nul doute contribuer à reprendre le cours normal de la vie. Plusieurs commentateurs ont exprimé leur impatience de recevoir le vaccin pour pouvoir sortir librement et vaquer à leurs occupations quotidiennes après près huit mois de perturbations causées par la propagation du Coronavirus.

On rappelle que le roi Mohammed VI a donné lundi ses directives «pour le lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre le Covid-19».

Un Communiqué officiel a fait savoir que cette opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections, en donnant la priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

L’accessibilité du vaccin, dans un cadre social et solidaire, et sa disponibilité en quantités suffisantes ont également été applaudis comme autant de garanties d’une opération réussie. On a également relevé la mise en place d’une logistique médicale de transport, d’entreposage et d’administration du vaccin sur l’ensemble du territoire et d’un système efficace de pré-enregistrement des bénéficiaires.

