Lancement de la 9e édition du Raid solidaire Sahraouiya

Devenu l’un des événements incontournables de la ville de Dakhla et de sa Région, le Raid Solidaire Sahraouiya revient cette année, pour une neuvième édition, qui promet émerveillement, solidarité et dévouement à la cause humanitaire.

Organisée par l’association Lagon Dakhla, la 9e édition de Sahraouiya se tiendra du 04 au 11 février 2023, avec la participation de 50 équipes féminines marocaines et étrangères.

Sahraouiya, une aventure 100 % féminine solidaire et sportive, ouverte à toutes, dans un cadre exceptionnel entre les eaux de l’Atlantique et les sables du Maroc Saharien.

Une aventure sportive, humaine et culturelle

Sahrouiya est avant tout un raid multisports de découverte et de partage qui combine durant 6 jours, Trail de nuit, VTT, course à pied, Course d’orientation, Canoë, épreuves surprises, et actions sociales. Cette aventure mettra en avant les voix des femmes, et des ambassadrices de causes humaines, sensibilisant et partageant des valeurs communes de Sahraouiya : ancrage solidaire, dépassement de soi, détermination, persévérance, engagement, générosité et courage.

Sportives de haut niveau ou débutantes, militantes associatives ou simples femmes engagées, elles seront cette année encore une centaine à prendre le départ de ce raid itinérant placé sous le signe de la paix et la solidarité dans le monde. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les concurrentes aux pratiques culturelles du Maroc et d’inscrire le patrimoine saharien comme partie intégrante de l’aventure, à travers notamment les repas traditionnels proposés, les animations, mais aussi et surtout les rencontres avec les populations locales.

Un cri de liberté pour les femmes

Au-delà du challenge sportif, les concurrentes seront réunies autour d’un même objectif : soutenir l’esprit solidaire de Sahraouiya. En effet, la manifestation apporte son soutien à des associations œuvrant pour la solidarité des femmes du monde entier. Grâce à l’engagement des équipes participantes, de nombreuses associations sont soutenues annuellement au niveau national et international, et ce depuis la première édition : Unicef, Solidarité féminine, Amis du Ruban Rose, SOS village, El Amane pour le développement de la femme, La Goutte de Lait, Robert Debré, Kelina, ONDA Solidaria, Believe in Africa… Cette 9e édition mettra notamment en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre de notre campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de #stayunited, une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les sahraouiyates, toutes unies pour la promotion des droits de la femme.

Sahraouiya : Bien au-delà du sport, une solidarité agissante

Une nature dont la beauté cache à peine les défis qu’elle met sur la route des guerrières Sahraouiya, entre vents, sables, rudesse des parcours et soleil tapant, pour défendre les messages des associations qu’elles représentent. Un raid durant lequel on réapprend le travail et l’esprit d’équipe, lors de parcours sportifs atypiques.

Sahraouiya est surtout un élan de la solidarité, cette édition est une édition spéciale pour toutes les sahraouiyates, une édition pour commémorer l’icône du militantisme féminin au Maroc qui s’est éclipsée en laissant le flambeau de la cause féminine à toutes les femmes qu’elle a pu toucher durant son parcours exceptionnel.

Notre marraine de cœur, Aïcha Echchena, une militante marocaine engagée dans le combat des droits des femmes et des enfants en situation difficile à travers son association Solidarité féminine.

Sahraouiya porte haut et fort, le flambeau solidaire, et s’engage à promouvoir l’action sociale de notre partenaire Sos Village, qui envisage d’élargir ses programmes et ouvre un nouveau village à Dakhla afin d’accueillir des enfants en situation difficile. Un nouveau défi à relever ensemble pour les enfants sans soutien parental de notre pays.

Association Lagon Dakhla : Un dévouement pour le développement durable

L’association Lagon Dakhla ne cesse de prôner une vie respectueuse de la planète. C’est pour cela que l’association, soutenue par des bénévoles locaux, organise.

Le raid Sahraouiya a par ailleurs été récompensé et mis en lumière à plusieurs reprises pour ses différents engagements :