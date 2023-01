L’ambassadeur US sous le charme de la mosquée Hassan II (PHOTO)

Puneet Talwar a été impressionné par l’architecture de la mosquée Hassan II, à Casablanca.

L’ambassadeur US au Maroc, accompagné de son épouse et du consul américain, ont effectué une visite au monument et est tombé sous son charme.

«Cette visite était exceptionnelle. Ce monument religieux est extraordinaire de par sa belle architecture marocaine. Cette visite m’a rappelé la chance que j’ai d’être ambassadeur dans un pays de tolérance et de coexistence entre les religions», a écrit le diplomate sur son compte Facebook.

H.M.