L’ambassadeur du Royaume-Uni est en colère contre la RAM

Thomas Reilly a une dent contre la Royal air Maroc! Deux dents même, affirme “Her Majesty’s Ambassador to Kingdom of Morocco”.

Mais que reproche donc Reilly, en poste à Rabat depuis le 12 juin 2017, à la compagnie aérienne marocaine? Sur son compte Twitter, il explique que la RAM lui a causé préjudice avec une longue attente, après que le décollage a été retardé de presque une heure par rapport à l’horaire officiellement prévu.

De même que Thomas Reilly fulmine d’avoir dû attendre une autre heure afin de pouvoir récupérer ses bagages. De ce fait, il constate que les prestations de la RAM sont des plus critiquables et des plus déplorables.

Et l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc en conclut, pour l’avoir vécu de visu, que les nombreuses critiques et doléances des passagers, aussi bien marocains qu’étrangers, pointant la compagnie aérienne marocaine, sont amplement justifiées! On attend une réaction de la compagnie aérienne.

En Juin dernier, Thomas Reilly avait déjà critiqué un vol de la Royal Air Maroc, le qualifiant d’inconfortable. Ces derniers temps, les passagers de la RAM ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux où ils se plaignent de la compagnie. Dimanche soir, à l’aéroport de Casablanca, des passagers ont été obligés de ramener eux-mêmes leurs bagages des avions, suite à un gros retard provoqué (encore une fois) par la grève des bagagistes.