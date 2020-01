L’ambassadeur du Maroc en Malaisie démis de ses fonctions ?

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE Nasser Bourita a convoqué en urgence l’ambassadeur du Maroc en Malaisie Mohamed Réda Benkhaldoune.

Selon une source de Le Site info, le diplomate aurait été convoqué après avoir rencontré la délégation d’Al Al Wal Ihsane lors du sommet islamique de Kuala Lumpur, tenu du 10 au 21 décembre et auquel le Maroc n’avait pas participé.

D’après des médias arabes, le porte-parole et secrétaire général adjoint du mouvement Fathallah Arsalane y a pris part, en plus d’une délégation du mouvement pour l’unification et la réforme (MUR), le bras idéologique du Parti de la justice et du développement (PJD).

Le Site info a tenté de contacter Mohamed Réda Benkhaldoun pour nous révéler des détails sur cette convocation, en vain. L’ambassadeur est resté injoignable.

