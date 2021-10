L’ambassade du Maroc à Seoul se saisit de l’affaire d’un jeune Marocain torturé

La vidéo faisant voir un jeune Marocain, incarcéré et torturé dans une cellule individuelle, à l’Institut national de réhabilitation et de protection sociale de Corée, a suscité une grande indignation et un immense émoi sur les réseaux sociaux.

A ce propos, une source du ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré à Le Site info que l’ambassade du Royaume à Séoul est en contact avec le MAE coréen concernant cette affaire qui intrigue les Marocains. Le jeune Marocain en question se trouve, en fait, dans un centre de demandeurs d’asile, a ajouté la même source.

De même que l’on a précisé que la vidéo, publiée sur plusieurs pages Facebook, a été filmée entre mai et juin derniers. Et qu’après les investigations menées par l’ambassade du Maroc en Corée du Sud, il s’est avéré que les autorités coréennes ont placé notre jeune compatriote dans un cachot individuel, sous prétexte qu’il a perpétré des actes de violence à l’encontre de responsables du centre précité.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’état de santé du détenu marocain, la même source a tenu à avancer « qu’il va bien »!

L.A.