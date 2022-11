L’ambassade des États-Unis soutient les Lions de l’Atlas (VIDEO)

L’ambassade des États-Unis au Maroc a dédié une vidéo de soutien à la sélection nationale, à l’occasion du Mondial 2022 au Qatar. Sur cette vidéo, les couleurs du Royaume ont été projetées sur la façade de l’ambassade. ʺAllez les Lions de l’Atlasʺ, peut-on lire en légende.

L’ambassade des USA a tagué certains joueurs sur sa publication, dont Yassine Bounou et Hakim Ziyach, en plus des comptes officiels de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et de l’équipe nationale. Le post a eu d’ailleurs un très bon écho auprès des supporters marocains sur Twitter.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas disputeront leur premier match du Mondial face à la sélection croate ce 23 novembre.

A.O.