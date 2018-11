Lalla Meryem reçoit une princesse belge à Marrakech (PHOTO)

La princesse Lalla Meryem a reçu, ce dimanche à Marrakech, la princesse Astrid, représentante du roi des Belges.

La princesse Astrid est en visite au Maroc à la tête d’une importante mission économique belge.

Cette audience s’est déroulée en présence de Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et européennes.

Rappelons que la princesse belge est accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, “un nombre de décideurs inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le Maroc”, avait déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, Marc Trenteseau, lors d’une conférence de presse, dédiée à cet événement.

Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’Hommes d’affaires belges représentant différents secteurs économiques notamment de la Chimie, des énergies renouvelables, des transport et la logistique, et da Santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses activités à Casablanca, Rabat et Tanger, avait-il précisé.

Cette mission, qui a pour principal objectif d’insuffler une nouvelles dynamique aux relations économiques des deux pays.

S.L. (avec MAP)