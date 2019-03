Lalla Meryem célèbre la journée de la femme à Rabat

La princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), a présidé, vendredi à l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme.

Après lecture de versets du Saint Coran et l’exécution de l’hymne national, il a été procédé à l’exécution de l’hymne de l’UNFM, réalisé à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’Union et interprété par de jeunes étudiants de l’université Mohammed V de Rabat.

Par la suite, la présidente de la Commission de déontologie de l’UNFM, Amina Oufroukh, a prononcé une allocution au nom de l’Union devant Lalla Meryem dans laquelle elle a rappelé les orientations de la princesse à consolider les initiatives de l’Union en matière de justice sociale, en exécution des orientations du roi Mohammed VI.

Amina Oufroukh a également mis en avant le dialogue engagé par l’Union avec des acteurs de la société civile pour l’élaboration d’un plan d’action et ce, sur la base de plusieurs approches, notamment la proximité, la participation des jeunes, la diversification des partenariats et le renforcement de la place de l’Union au niveau tant national qu’international.

Par la suite, Ahmed Abbadi, membre de la Commission de déontologie de l’Union a présenté un bref aperçu d’un ouvrage en langue arabe, intitulé “Richesse de la mémoire : Des perspectives prometteuses”, qui célèbre le cinquantenaire de la création de l’UNFM.

La princesse Lalla Meryem a procédé, à cette occasion, à la signature de ce livre, considéré comme un outil de référence et de consultation par excellence, qui devra participer à la préservation de la mémoire nationale collective, à la consolidation des acquis enregistrés par le Royaume en matière de promotion des conditions de la femme, ainsi qu’à entreprendre une réflexion approfondie sur les nouveaux chantiers à venir.

La princesse a, ensuite, procédé au lancement d’une nouvelle génération de Centres de Formation tri-disciplinaire (Formation, production, commercialisation), un projet qui vise à développer des programmes et activités en relation avec la formation, ainsi que la création de nouvelles filières et programmes pédagogiques innovants et en phase avec les besoins du marché du travail afin de motiver les femmes, les filles et les jeunes en situation de vulnérabilité, âgés entre 15 et 30 ans.

La mise en œuvre de ce projet se fera à travers 63 associations régionales qui adhéreront progressivement au projet par le biais des centres de formation de l’Union dont le nombre dépasse les 59 Centres.

Par la suite, Mohamed El Ghachi, président de la Chaire académique “Lalla Meryem pour la Femme et l’Enfant”, a présenté le plan d’action de cette Chaire, créée en exécution des Hautes Orientations Royales et destinée à garantir un large débat qui répond aux aspirations et préoccupations de la société relatives à la femme et à l’enfant.

El Ghachi a fait observer que le plan d’action de la Chaire porte sur l’étude, à moyen et à court termes, de plusieurs sujets liés à la protection de la femme et de l’enfant, à la problématique de la violence à l’égard des femmes, au mariage des filles mineures, à la réhabilitation de la société marocaine et à la protection des enfants en situation de précarité.

Lalla Meryem a, ensuite, suivi des explications, présentées par le wali, coordonnateur national de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mohamed Dardouri, concernant le projet “Dar Al Korb”, lancé par l’UNFM le 8 mars 2018 en tant que structure de proximité visant à promouvoir l’intégration, l’écoute sociale et le développement de systèmes de protection sociale pour les femmes et les enfants.

Le premier projet pilote réalisé dans le cadre de cette initiative, qui sera généralisée par l’Union dans le reste des régions du Royaume, est la maison de proximité “Dar Al Korb – Nzalet Laâdam” (Province de Rhamna).

Cet espace est destiné à assurer la proximité, l’intégration et l’équité sociale des citoyennes et des citoyens, et en particulier des personnes en situation de vulnérabilité en milieu rural et semi-urbain, qui peuvent bénéficier, le cas échéant, des services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires de base.

Par la suite, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a présenté à la princesse Lalla Meryem le projet de mise en place d’une plateforme d’écoute, de soutien et d’orientation des femmes et des jeunes filles en situation de détresse.

Cet outil, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action de l’UNFM visant à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles et à les protéger contre toute violation, est disponible 24h/24 et 7j/7 à travers une ligne téléphonique directe.

L’Union mobilise, à cet effet, des sociologues et des psychologues qui doivent recevoir les appels des femmes et des jeunes filles en situation de vulnérabilité ou victimes de violences pour les orienter vers les services concernés (Parquet général, Sureté nationale, Gendarmerie Royale).

Cette ligne téléphonique sert aussi pour recevoir les demandes du soutien et de l’orientation sur les possibilités d’emploi, de formation, de formation professionnelle, de création d’entreprises ou de projets générateurs de revenus aux niveaux local et régional.

La princesse Lalla Meryem a reçu, à cette occasion, les représentants de nombre d’associations féminines africaines, en présence de l’ambassadeur, directeur de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Metqal. Cette audience témoigne de l’ancrage constant du Maroc dans son Continent.

Par la suite, Chemsdha Alaoui Ismaili, présidente de la section régionale de l’UNFM-Salé, et Mohamed Dardouri ont présenté à la princesse les initiatives entreprises par la section régionale de l’Union au niveau de la ville de Salé. Il s’agit de l’aménagement du terrain de proximité “Al Hanae” au quartier Sidi Abdellah. Un projet qui bénéficiera aux femmes et aux jeunes filles de la région, leur offrant un cadre propice pour la pratique des sports d’équipe.

Il s’agit aussi de l’acquisition de bus de transport scolaire au profit de la commune Ameur. S’inscrivant dans le cadre des efforts de lutte contre la déperdition scolaire chez les enfants, cette initiative, ouverte à d’autres partenaires, a été concrétisée dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité qui a fait don de cinq bus.

Ce don de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité illustre l’intérêt qu’accorde cette institution, sous l’impulsion du roi, à l’épanouissement de la femme et de la jeune fille et son souci de doter ces deux catégories de la société des formations nécessaires pour qu’elles puissent poursuivre leurs cursus dans de meilleurs conditions et remplir ainsi leur rôle au sein de la communauté.

Au terme de cette cérémonie, la princesse Lalla Meryem a posé pour des photos-souvenirs avec les participants à ces célébrations de la Journée Internationale de la Femme.

S.L. (avec MAP)