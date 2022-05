« Lalla Laaroussa »: Dounia Boutazout fait sensation (PHOTO)

Dans le premier prime de cette saison de « Lalla Laaroussa », la nouvelle animatrice de l’émission, l’actrice Dounia Boutazout, a fait sensation auprès de ses fans et followers et des téléspectateurs de la chaîne Al Aoula.

Lors de cette première, samedi 21 mai, l’artiste marocaine est apparue dans ses plus beaux atours, vêtue d’un splendide caftan, bel et bien marocain, et arborant un maquillage des plus séduisants. Et via le réseaux social Instagram, les nombreux admirateurs de la talentueuse actrice n’ont pas manqué d’exprimer leur enthousiasme concernant le nouveau look de Dounia Boutazout qui a grandement contribué à l’éclat de sa beauté.

L’actrice avait auparavant partagé des extraits des coulisses du tournage d’un épisode de l’émission dont elle s’est vu confier l’animation, cette année. Via son compte Instagram, elle a écrit: « Je partage exclusivement avec vous, cher public, les coulisses de ‘Lalla Laaroussa’. Veuillez voir d’autres extraits sur ma chaîne Youtube! ».

A son tour, la chaîne de la rue Brihi, à Rabat, a récemment fait la promotion de sa célèbre émission, en promettant aux téléspectateurs que des nouveautés sont en vue, cette année, dans la conception de « Lalla Laaroussa ».

L.A.