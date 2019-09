Lalla Hasnaa et Audrey Azoulay se sont rencontrées

La princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a rencontré, ce lundi à New York, la Directrice Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Cette rencontre a eu lieu en marge du Sommet Action Climat 2019 au siège de l’ONU, au cours duquel Lalla Hasnaa a donné lecture à un message royal à ce forum mondial. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Audrey Azoulay a salué l’engagement de la Fondation Mohammed VI “qui a commencé il y a plus de 20 ans déjà, de façon précurseur, à travailler sur les questions de l’environnement qui sont au cœur des préoccupations des Nations Unies”.

L’UNESCO et le Maroc travaillent ensemble sur les questions de l’environnement, du climat et de la durabilité, a indiqué la DG de l’UNESCO, notant que ses discussions avec la princesse Lalla Hasnaa ont porté notamment sur “la place de l’environnement dans l’éducation”.

“Comment mieux intégrer dans les programmes scolaires et dans les curricula la question de la nature et de l’environnement, je crois que c’est la voie pour l’avenir”, a-t-elle affirmé à l’issue de cette rencontre tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et de la secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Nouzha Alaoui. Azoulay était accompagnée lors de cette rencontre de la sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles au sein de l’UNESCO, Shamila Nair-Bedouelle, du Directeur de Cabinet, Nicolas Kassianides et du chef de la Division ONU, Secteur des relations extérieures, Eliot Minchenberg.

