L’Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains

L’Algérie a décidé de fermer son espace aérien aux avions marocains. C’est la nouvelle décision du Haut conseil de sécurité, présidé par le président Abdelmadjid Tebboune. La séance de ce mercredi portait sur « l’étude de l’évolution de la situation avec le Maroc », rapporte la presse algérienne.

Dans un post Facebook, la présidence algérienne a annoncé la fermeture « immédiate » de l’espace aérien algérien aux « avions civils et militaires marocains », accusant le Maroc de « poursuivre ses provocations » et ses « actes d’hostilité » envers l’Algérie. Une décision qui entre en vigueur ce mercredi 22 septembre, précise la même source.

Rappelons que le 24 août dernier, l’Algérie avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. « L’Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d’aujourd’hui”, avait déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

En réaction à cela, le Royaume avait indiqué « regretter cette décision complètement injustifiée mais attendue – au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines – ainsi que son impact sur le peuple algérien ».

Dans un communiqué, le département de Bourita avait fait savoir que le Maroc rejetait « catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent ».

« Quant à lui, le Royaume du Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d’agir, avec sagesse et responsabilité, pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses », avait conclu le communiqué.

