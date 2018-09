L’Algérie et le polisario s’inquiètent de la visite mauritanienne au Maroc

L’Algérie et le Polisario sont en colère. Et pour cause, la dernière visite du ministre mauritanien des Affaires étrangères Ismail Ould Cheikh Ahmed au Maroc et ses entretiens avec de hauts- responsables du Royaume, dont le Chef du gouvernement Saadeddine El Othmani.

Selon Al Massae, les camps de Tindouf étaient, en effet, en alerte après cette visite, d’autant plus que le Polisario espérait que la crise entre le Maroc et la Mauritanie se poursuive afin d’en tirer profit.

Les dirigeants du «Front» ont tenu plusieurs réunions d’urgence suite à cette visite, demandant conseil, par la même occasion, à l’Algérie au sujet de ce qu’ils ont étrangement qualifié de «nouvelle incursion de la diplomatie marocaine dans le conflit du Sahara».

La même source a précisé que ces réunions visaient à analyser la stratégie du Maroc. L’occasion d’ailleurs pour les dirigeants séparatistes d’élaborer des plans, comme à leur habitude, pour tenter de répondre aux avancées diplomatiques du Royaume.

Rappelons que la visite du ministre mauritanien au Maroc s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Elle a permis l’examen des moyens à même de développer les relations économiques bilatérales et la consultation des questions d’intérêt commun dans le cadre de la conjoncture exceptionnelle que traverse la région, notamment la situation en Libye.

