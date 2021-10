Laila Aziz réagit au « vent » pris par son mari RedOne au festival d’El Gouna (PHOTO)

Laila Aziz a réagi au « vent » pris par son mari, le producteur international RedOne, lors de la cérémonie d’ouverture du festival d’El Gouna, en Egypte, par la présentatrice. Celle-ci s’est contentée de présenter le chanteur égyptien Mohamed Ramadan, ignorant le producteur marocain, ainsi que l’artiste marocain Nouaman Belaiachi. Le trio partage l’affiche de la chanson « Jou El Banat ».

Sur son compte Instagram, la femme du producteur a publié une photo d’elle en compagnie de son mari, tenant à lui rendre l’hommage qu’il mérite. « En compagne de la légende, qui croit toujours en l’humanité et fait de son rêve une réalité, (pas besoin de le présenter) », a-t-elle écrit.

D’autre part, Mohamed Ramadan a également suscité le mécontentement, en ne citant pas les noms des deux Marocains lors de son discours de remerciements. Les internautes marocains ont considéré que le comportement de la présentatrice et du chanteur manque de respect au producteur marocain, qui a acquis une grande renommée internationale et collaboré avec les grands artistes du monde, ainsi qu’à l’artiste Nouamane Belaiachi, invité du festival et qui a également participé à la chanson « Jou El Banat ».

M.F.