L’agression de deux jeunes filles à Tanger choque la Toile (VIDEO)

Depuis quelques jours, la Toile est indignée à cause d’une vidéo pour le moins choquante. L’extrait de quelques secondes, largement diffusé sur les réseaux sociaux, montre deux jeunes filles agressées par des inconnus à la corniche de Tanger.

Des sources policières ont confié à Le Site Info que l’incident est survenu il y a une semaine et que la police touristique est intervenue pour protéger les deux victimes. Ces dernières ont été transportées au commissariat le plus proche et ont révélé qu’elles se sont disputées avec un passant avant qu’une dizaine de personnes ne les coincent et les agressent.

La même source a affirmé que la police a ouvert une enquête, sous la supervision du parquet général, pour élucider les circonstances de l’agression. En parallèle, plusieurs vidéos ont été visionnées pour identifier les coupables.

K.Z.