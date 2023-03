Laftit reçoit le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, jeudi à Rabat, le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

Les deux parties se sont félicitées du partenariat stratégique singulier entre le royaume du Maroc et l’Union Européenne (UE), dont la composante sécuritaire constitue un pilier important.

L’accent a été mis sur les défis et enjeux partagés entre le Maroc et l’UE pour faire face aux menaces des réseaux terroristes et du crime organisé. De même, le rôle du royaume, en tant que partenaire crédible et acteur majeur et engagé dans la sécurité régionale, a été mis en exergue.

À cet égard, les deux responsables ont souligné leur détermination à renforcer davantage ce partenariat stratégique et l’inscrire dans la durée dans un cadre mutuellement bénéfique.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé les fondements de la gouvernance migratoire du Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, pour une gestion humaniste, inclusive, solidaire et respectueuse des engagements internationaux du royaume en matière des droits de l’Homme.

À ce niveau, les deux parties ont souligné leur volonté de dynamiser la coopération triangulaire (Maroc/UE/Afrique) dans le cadre de la responsabilité partagée entre tous les pays partenaires.