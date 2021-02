Laftit à son homologue israélien, en darija: « Soyez le bienvenu chez vous, au Maroc! » (VIDEO)

Il est rarissime, voire improbable, qu’un responsable du Royaume s’entretienne, en usant de la darija marocaine, avec l’un de ses homologues étrangers! Pourtant, c’est ce qui est arrivé lors du premier entretien téléphonique du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avec le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Amir Ohana.

Ce dernier a révélé, pendant cette communication, que son père est natif de Rabat, alors que sa mère est d’Ouezzane. Amir Ohana a également tenu à préciser à Abdelouafi Laftit qu’il aime beaucoup le Royaume. De son coté, le ministre de l’Intérieur, toujours en darija, a souhaité la bienvenue, au Maroc, au responsable de l’Etat hébreu quand il le désirerait. « C’est votre pays et il restera toujours le vôtre! », a souligné Laftit à Ohana.

Par ailleurs, selon ce qu’a rapporté le journaliste israélien, Chamoun Aran, l’entretien Laftit-Ohana s’est intéressé au renforcement de la coopération entre les deux pays et ce, concernant leur sécurité intérieure respective. Les deux responsables ont aussi vivement salué la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et se sont mis d’accord sur une prochaine rencontre à Tel Aviv.

De même que selon la même source, Amir Ohana a adressé une invitation à Abdelouafi Laftit afin que celui-ci effectue une visite en Israël, ainsi qu’aux institutions de la Sécurité intérieure de l’Etat hébreu et aux unités israéliennes spéciales.

L.A.

🇮🇱🕊️🇲🇦#فيديو #حصري مؤثر 💓 ألمكالمة الهاتفية ☎️ المؤثرة التي أجراها مساء أمس وزير الأمن الداخلي السيد أمير أوحانا @AmirOhana وهو من أصل مغربي مع وزير الداخلية #المغربي السيد عبد الوافي لفتيت

كما تشاهدون يرحب الوزيران بعضهما البعض باللهجة المغربية. ما أجمل السلام 🇮🇱🇲🇦🕊️🌺 pic.twitter.com/JU0anbS3QM — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 9, 2021