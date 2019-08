L’affaire des filles belges en short fait le tour de la presse étrangère

Par Larbi Alaoui

Eh bien, c’est du propre! Par la faute d’un islamiste coincé, obscurantiste et moyenâgeux et d’autres illuminés, la presse belge déconseille aux femmes du plat pays de Jacques Brel de venir au Maroc.

“Notre scandale est devenu international”, écrivent nos confrères du site Aloual.com, en faisant état de cet avertissement des médias de Belgique. Tout cela parce que des personnes insensées, et à leur tête le député PJDiste, Ali El Asri, ont osé s’attaquer à de jeunes bénévoles belges. Celles-ci, pour rappel, sont venues au Maroc pour participer à la réfection d’une route, aux environs de Taroudant dont le climat est loin d’être sibérien.

Le “gauche” député islamiste trouve à redire sur “la tenue légère” des jeunes femmes. “Depuis quand les Européens participent-ils à des travaux en maillots de bain”, s’est-il interrogé d’une manière aussi subliminale qu’idiote. Quant à un enseignant (un enseignant???), il n’a rien trouvé de “mieux” que de promettre la décapitation des jeunes touristes belges. La même horreur inqualifiable dont deux touristes scandinaves ont été victimes au mont “Chamharouch” de triste mémoire, dans la région d’Imlil!

L’agence belge RTL, ajoute la même source, affirme que “le Maroc constitue un danger pour les touristes étrangères qui s’y rendent seules” en évoquant justement le drame d’Imlil. De même que RTL a révélé que l’instituteur de Kasr El Kébir, ce triste sire qui voulait que les jeunes bénévoles soient purement et simplement décapitées, sans autre forme de procès pour “leur tenue légère”, a été interpellé par les autorités marocaines.

Ces comportements indignes du député islamiste “gauche” (pour ne pas dire plus), El Asri, de cet instituteur et de leurs semblables desservent le Royaume connu par son hospitalité légendaire et sa tolérance qui risque de devenir un vain mot. A la place, une image de pays rétrograde, intolérant, obscurantiste et inhospitalier deviendrait, à Dieu ne plaise, notre label national honteux. “Le plus beau pays du monde”, selon un ancien slogan pompeux, exagéré et un tantinet mensonger du ministère du tourisme est en train de se transformer, par un travail de sape d’énergumènes en mal de reconnaissance, en un sauvage Far-West sans foi, ni loi.

L.A.