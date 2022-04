L’actrice Zineb Ennajem lance un appel à ses fans (VIDEO)

Zineb Ennajem a tenu à souhaiter un joyeux Ramadan à ses fans pendant sa séance de chimiothérapie, à l’hôpital. L’actrice qui se bat courageusement contre le cancer, a posté une vidéo sur son compte Instagram et écrit: «15ème séance. Hamdoullah. Bon Ramadan mes amis. Bonheur et santé. Priez pour moi».

De nombreux fans et célébrités ont immédiation réagi à cette publication, souhaitant un prompt rétablissement à Zineb Ennajem et louant sa force et son courage.

A noter que l’actrice s’était affichée récemment avec le crâne rasé et avait annoncé souffrir d’un cancer. Elle a également mis sa carrière en suspens pour recevoir les soins nécessaires.

H.M.