L’actrice Souad Saber réagit aux rumeurs sur son décès

Souad Saber a réagi aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles elle serait décédée. Contactée par Le Site info, l’actrice marocaine se dit surprise par ces fausses allégations diffusées par les pages, qui ne prennent même pas la peine de la contacter pour s’assurer de la véracité de ces informations.

«Ces rumeurs me font mal au cœur. Cette photo de moi qui circule actuellement a été prise il y a deux ans, quand j’étais hospitalisée. Ils l’ont utilisée pour annoncer mon décès», a déploré Souad Saber.

Et d’ajouter : «Seuls les chasseurs de «likes» et de buzz sont capables de diffuser ce genre de rumeurs. Ils cherchent à faire la promotion de leurs pages et de leurs chaînes en annonçant ma mort et ne pensent pas aux conséquences de leurs actes».

H.M.