L’actrice Souad Khouyi endeuillée (PHOTO)

L’actrice marocaine Souad Khouyi a perdu son père ce weekend. L’annonce a été faite par sa consœur Nouzha Regragui via son compte Instagram. «Mes sincères condoléances à toute la famille. Le père de mon amie n’est plus. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde», a écrit l’actrice, avec une photo du défunt.

Plusieurs artistes et fans se sont ainsi empressés de présenter leurs condoléances à Souad Khouyi, priant pour la mémoire du défunt et souhaitant courage et patience à ses proches.

A noter que Souad Khouyi, Mohamed El Jam et Nouazha Regragui sont actuellement en tournée en Belgique, pour présenter leur pièce théâtrale «Ja w Jab».

H.M.