L’actrice Najat Khairallah porte de lourdes accusations contre Tarik Bakhari, la Toile sous le choc

Dimanche soir, les internautes ont été choqués suite à la diffusion d’une conversation entre l’acteur Tarik Bakhari et sa consœur Najat Khairallah.

Dans un post sur sa page Facebook, cette dernière a accusé Bakhari de harcèlement sexuel, précisant que ce n’est pas la première fois que ce dernier lui manque de respect. Khairallah a même publié une conversation pour prouver ses dires. «Je souffre depuis plusieurs années du comportement d’un confrère qui persiste dans ses avances malgré mon refus. Je lui ai pardonné à plusieurs reprises. La nuit dernière, il m’a envoyé des propos indécents et a fait la sourde oreille à mes avertissements. Il m’a tellement provoqué que j’ai dû réagir pour me défendre et lui montrer mon vrai visage. J’ai décidé de dénoncer cet individu qui n’a pas hésité à me faire des avances en plein Ramadan et à insulter ma mère», a écrit l’actrice.

Et d’ajouter : «J’ai publié quelques parties de notre conversation. J’étais aussi obligée de lui envoyer un enregistrement vocal pour le remettre à sa place. J’ai dû me suis rabaisser à son niveau, en utilisant son langage grossier».

De son côté, Tarik Bakhari a également réagi à cette affaire. Sur Facebook, il a écrit : «Je présente mes excuses à tous les Marocains qui ont découvert l’enregistrement vocal de cette malade mentale. Tous les professionnels du secteur savent qu’elle cherche à faire le buzz à tout prix depuis qu’on ne fait plus appel à elle. Elle essayait de me séduire. Quand je n’ai pas succombé à ses avances, elle a cherché à me provoquer en m’insultant».

L’enregistrement vocal de l’actrice a d’ailleurs fait le tour de la Toile et n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont exprimé leur indignation, appelant les deux artistes à respecter le mois sacré.

H.M.