L’actrice Najat El Ouafi poursuivie pour incitation à la prostitution

Le procureur du roi près la Cour d’appel d’Ain Sbaâ a décidé de poursuivre en état de liberté provisoire l’actrice marocaine Najat El Ouafi et le réalisateur Saïd Khalaf pour incitation à la prostitution.

Selon une source de Le Site info, le procureur du roi s’est basé sur les messages compromettants découverts dans leurs téléphones respectifs pendant l’expertise technique.

L’histoire remonte à juillet dernier, lorsque l’époux de l’actrice avait déposé plainte contre elle. C’est ainsi que l’actrice et le réalisateur ont été interpellés, sur ordre du procureur. Soupçonnant sa femme de le tromper, l’époux a entrepris de la surveiller et a su qu’elle se trouvait dans un appartement, au quartier Maârif, en compagnie de son présumé amant.

Avertis, des éléments de la police judiciaire se sont rendus sur les lieux pour trouver effectivement le couple à l’intérieur de l’appartement. Les deux ont été avisés de la plainte déposée à leur encontre et transférés au poste de police pour complément d’enquête.

L’actrice avait apporté un démenti aux graves accusations d’infidélité portées à son encontre par son mari. Elle a réitéré ses premières déclarations consistant à assurer que sa présence nocturne dans un appartement au quartier Maârif avait pour but de discuter d’un projet artistique commun avec le réalisateur. Najat El Ouafi et Saïd Khalaf avaient finalement été libérés.

A noter que le milieu artistique est en émoi et crie au complot ourdi par l’époux contre deux artistes aimés et respectés de tous. Ainsi, sur les réseaux sociaux, les témoignages de soutien se multiplient en faveur de l’actrice et du metteur en scène et pointent le mari qui, pour des raisons de vengeance conjugale, a tissé de toute pièce ce scénario, selon les amis, collègues et proche des deux mis en cause.

N.M.