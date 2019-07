L’actrice Najat El Ouafi descendue par les internautes (PHOTO)

Soupçonnés d’adultère, Najat El Ouafi et un réalisateur marocain traversent une mauvaise passe. Le milieu artistique est en émoi et pointe du doigt le mari de l’actrice marocaine qui, pour des raisons de vengeance conjugale, aurait tissé de toute pièce ce scénario, selon les amis, collègues et proches des deux artistes.

L’actrice avait, de son côté, apporté un démenti aux graves accusations d’infidélité portées à son encontre par son mari. Elle a réitéré ses premières déclarations consistant à assurer que sa présence nocturne dans un appartement au quartier Maârif avait pour but de discuter d’un projet artistique commun avec le réalisateur.

Les fans de Najat El Ouafi ont suivi de très près cette histoire. Si certains ont adhéré à la version avancée par l’actrice, d’autres lui ont adressé plusieurs critiques, l’accusant de débauche. L’artiste a malheureusement eu la mauvaise idée de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram, pour faire la promotion d’un nouveau projet artistique auquel elle participe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses détracteurs n’ont pas mâché leurs mots pour la descendre.

Plusieurs internautes ont en effet commenté son post et lui ont adressé de lourdes accusations, affichant leur soutien à son mari. Najat El Ouafi a toutefois choisi de ne pas répondre aux commentaires insultants, préférant remercier ceux qui l’encouragent.

