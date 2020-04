L’actrice Naima Ilyas endeuillée (PHOTO)

View this post on Instagram

تعزية في وفاة السيدة والدة الفنانة نعيمة الياس. انا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ ولله ما اعطى. اللهم ان كانت محسنة فرد في احسانها وإن كانت غير ذلك فتجاوز عنها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ادخلها فسيح الجنان والهم كل خلفها وكل افراد عائلتها ومحبيها الصبر والسلوان. تعازي القلبية الخالصة لاختي الفنانة الانسانة نعيمة الياس في وفاة المرحومة باذن الله والدتها