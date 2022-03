L’actrice marocaine, Sarah Perles, victime de harcèlement… ce 8 mars! (VIDEO)

Ce mardi 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Pourtant, même cette journée, la gent féminine n’échappe pas aux vils et lâches harceleurs de tout acabit!

Et l’actrice maroco-portugaise, Sarah Perles, en a fait les frais, ce mardi à Casablanca, en étant victime de harcèlement sur la voie publique, comme elle l’a raconté dans une story sur son compte Instagram. Ceci, en racontant qu’un monsieur d’un certain âge l’a accostée et lui a demandé de monter à bord de sa voiture.

Sur la vidéo qu’elle a prise et publiée, l’artiste a fait exprès de cacher le numéro minéralogique de la voiture du harceleur, afin d’éviter toute conséquence et tracas d’ordre judiciaire.

