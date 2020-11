L’actrice marocaine Saadia Louk dénonce les fake news des séparatistes

Des pages, relevant de la propagande polisarienne mensongère, ont publié des photos de l’actrice marocaine, Saadia Louk, en prétendant qu’il s’agit d’une « artiste sahraouie séquestrée par l’armée marocaine ».

Dans une déclaration à Le Site info, Saadia Louk a expliqué le subterfuge lâche des séparatistes qui ont utilisé ses photos en prétendant qu’elles sont celle « d’une artiste sahraouie », appelée Loubna! Et l’actrice marocaine a expliqué le pot aux roses désinformateur du polisario qui a utilisé des photos à elle, tirées du film « Al Makroum ». Film, rappelons-le, du metteur en scène Daoud Oulad Sayed auquel Saadia Louk a participé avec une pléiade d’artistes marocains, dont Feu Abdeljebbar Louzir, Abdallah Ferkouss, Fadila Benmoussa, entre autres comédiens.

Notre artiste a également tenu à rappeler qu’elle est Marrakchie, et non d’origine saharouie comme l’ont prétendu ces pages pro-séparatistes. Saadia Louk a vivement dénoncé ces dernières qui, manquant d’inspiration et de déontologie, ne trouvent rien à publier que des fake news et des affabulations à l’encontre de citoyens marocains.

Par ailleurs, Saadia Louk a saisi cette occasion pour applaudir l’intervention des Forces armées royales à Guergarate. Ce qui a permis de bouter les coupeurs de route et autres brigands et nervis du mouvement séparatiste, a-telle fièrement affirmé.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki