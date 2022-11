L’actrice marocaine Raouia endeuillée

La sœur de l’actrice Fatima Hrandi, plus connue sous le nom de Raouia, est décédée après un long combat contre la maladie.

Selon une source de Le Site info, elle est morte ce lundi matin à Rabat. Suite à cette disparition, de nombreux fans et célébrités ont tenu à présenter leurs condoléances à l’artiste, priant pour la mémoire de la défunte et souhaitant courage et patience à ses proches.

Lors d’une émission TV diffusée lors du mois sacré de Ramadan, Raouia avait ému la Toile en se confiant sur sa vie privée. Elle avait évoqué sa sœur et parlé de sa maladie.

H.M.