L’actrice marocaine Fatima Khair surprend ses fans (PHOTOS)

L’actrice marocaine Fatima Khair a posté mardi 8 octobre une nouvelle photo d’elle sur son compte Instagram portant un maquillage qui l’a complètement métamorphosée.

Méconnaissable, Fatima Khair a mis un make up qui a adouci ses traits, correspondant à sa couleur de peau. La photo de l’actrice a été largement diffusée sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué de louer son nouveau look.

Rappelons que l’artiste fait partie du jury du festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie,, tenu en Egypte.

S.L.