L’actrice marocaine Aicha Mahmah évoque son véritable état de santé (PHOTO)

La grande actrice marocaine, Aicha Mahmah, a formellement démenti toutes les rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, concernant un prétendu cancer dont elle serait atteinte.

Via sa page officielle Facebook, l’artiste a exprimé sa profonde indignation en publiant une photo d’elle avec les commentaires fallacieux qui ont osé évoquer son soi-disant cancer, acte contre lequel se sont insurgés aussi bien les membres de sa famille que ses fans et followers.

» Je ne souffre d’aucun cancer. Tout ce qu’il en est en vérité, c’est que je ressens un peu de fatigue après mon opération de la vésicule biliaire. Dieu merci, j’ai pu jeûner pendant le Ramadan après les conseils de mon médecin et je suis actuellement en convalescence. Et tout ce qui a été colporté au sujet de mon état de santé n’est que mensonge et vol de mes photos personnelles », a écrit Aicha Mahmah.

Notre talentueuse a également ajouté que pour ceux qui ont osé publié sa photo sur leurs pages, elle compte faire le nécessaire car ils ont porté beaucoup de tort à ses proches. Elle a aussi souligné: « Assez de calomnies, ayez crainte de Dieu et cessez de me nuire! Je confirme aux membres de ma famille, à mes enfants et toutes les personnes qui m’aiment que je ressens seulement un certain épuisement, à l’instar de tous les gens de mon âge ».

L.A.