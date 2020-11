L’actrice Manal Seddiki endeuillée (PHOTO)

Manal Seddiki a perdu son père mercredi des suites d’une maladie chronique. Sur son compte Instagram, l’actrice a posté une photo du défunt et a écrit : «Mon père n’est plus. Je n’arrive toujours pas y croire. Je n’ai pas encore surmonté le décès de ma mère. Comment pourrais-je avoir la patience et le courage de supporter cette nouvelle séparation ? Je n’ai pas vu mon père depuis un an».

Suite à cette triste annonce, de nombreux fans et célébrités se sont empressés de présenter leurs condoléances à Manal Seddiki, priant Dieu d’avoir l’âme du défunt en sa sainte miséricorde et d’accorder beaucoup de courage à sa famille pour surmonter cette terrible épreuve.

H.M.