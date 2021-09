L’actrice Kalila Bounaylat s’exprime après avoir obtenu un siège parlementaire (PHOTO)

L’actrice marocaine Kalila Bounaylat a réussi à obtenir un siège parlementaire sous les couleurs du RNI, à l’issue des élections du 8 septembre dernier.

A cette occasion, l’artiste a tenu à publier un message de remerciements sur son compte Instagram, où elle a publié une photo d’elle en pleine campagne. « Avant tout, je remercie le roi Mohammed VI pour avoir donné l’opportunité à la femme marocaine d’être mieux représentée sur la scène politique marocaine et de participer à la gestion des affaires publiques. Je remercie également le secrétaire général du RNI de m’avoir accordé sa confiance pour représenter le parti », a-t-elle écrit.

Et de poursuivre : « Je remercie les Marocains qui m’ont accordé leurs votes, ainsi que les habitants de la région Souss-Massa, et tous ceux qui nous ont accueillis chaleureusement et nous ont fait confiance. Je remercie mes amis artistes, ainsi que toutes les personnes et les pages qui m’ont félicitée. Merci pour votre confiance, et soyez sûrs que nous serons à la hauteur de vos attentes ».

Notons que de nombreux artistes ont tenu, jeudi, à féliciter l’actrice suite à l’annonce de sa victoire aux élections, dont Sanaa Akroud, Rabie El Kati Farah El Fassi et autres.

M.F.