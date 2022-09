L’actrice Jihane Kidari n’est plus un cœur à prendre (PHOTOS)

Jihane Kidari n’est plus un cœur à prendre. L’actrice marocaine a annoncé lundi s’être mariée et a posté, sur son compte Instagram, plusieurs photos d’elle, portant une takchita blanche. «Hamdoulah», a-t-elle écrit.

Les clichés ont fait réagir plusieurs internautes qui ont tenu à féliciter Jihane Kidari et à louer sa beauté et son élégance. Fati Jamali, Souad Khouyi, Zineb Oubeid, Fatima Khair, Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi, Rajae Belmir ou encore Mohamed Khouyi, entre autres célébrités, ont également souhaité longue et heureuse vie au couple.

A noter que l’artiste avait déjà confié à «Ralia» qu’elle allait bientôt se marier, sans toutefois dévoiler l’identité de l’heureux élu.

H.M.