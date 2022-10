L’actrice Jihane Kidari exprime sa colère après le match Raja-FUS

La jeune actrice marocaine, Jihane Kidari, a exprimé sa colère, son indignation, et son incompréhension après que sa voiture a été vandalisée ce weekend et la peinture de la carrosserie écaillée par des individus inconnus après le match Raja-FUS.

Via une publication sur son compte officiel du réseau social, Instagram, la jeune artiste a affirmé qu’elle a été fortement choquée par de tels comportements immoraux, tout en se posant la question sur les mobiles réels qui poussent certains individus à commettre de tels actes criminels.

D’un autre côté, et loin de ces désagréments inciviques et irresponsables, Jihane Kidari a célébré, il y a des semaines de cela, l’anniversaire d’un être qui lui est si cher, que ses fans fans et followers supposent être son mari. Célébration que la jeune actrice a tenu à être sobre et toute simple!

L’interprète du feuilleton à succès « Salamat abou albanat » a aussi partagé avec ses admirateurs la photo du gâteau d’anniversaire, via son compte officiel Instagram, avec comme commentaire, en français: « Joyeux anniversaire, mon protecteur! ».

