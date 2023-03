L’actrice Jihane Kidari dévoile des photos de son mariage

Jihane Kidari a dévoilé, pour la première fois, des photos de son mariage célébré il y a un an. Sur son compte Instagram, l’actrice, à l’occasion du premier anniversaire de son union, a posté des clichés de la cérémonie tenue en petit comité. Kidari a tenu, toutefois, à cacher le visage de son conjoint. «Un an déjà ! Que Dieu vous apporte le bonheur et réalise vos vœux», a-t-elle écrit en légende.

Les photos, sur lesquelles l’actrice est vêtue de magnifiques caftans, a fait réagir la Toile, où plusieurs internautes ont loué la beauté de la jeune femme.

Rappelons que Jihane Kidari a décidé de ne pas participer à la 5ème saison du feuilleton à succès «Salamat Abou Lbanat» pour se concentrer exclusivement à d’autres nouvelles œuvres et interprétations.

L’artiste a été pressentie, encore cette fois-ci, par la société productrice du feuilleton précité, pour faire partie du casting de la saison 5. Cependant, Jihane Kidari avait refusé poliment cette proposition, préférant avoir opté pour son choix de diversifier les rôles qu’elle compte jouer désormais.

H.M.