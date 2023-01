L’actrice Jamila El Haouni reçoit une vague de soutien (PHOTO)

Plusieurs artistes marocaines ont exprimé leur soutien à Jamila El Haouni qui a dénoncé les injustices dont elle est victime de la part de son ex-mari, Amine Ennaji.

Invitée à l’émission «Aâlam Chahrazade», l’actrice, en larmes, a indiqué que son ex-époux refuse de lui fournir certains documents administratifs appartenant à son fils, appelant les responsables à revoir le code de la famille.

L’interview de Jamila El Haouni a fait réagir la Toile et poussé plusieurs artistes à lui exprimer son soutien. «Je te connais, tu es tellement forte. Je te souhaite beaucoup de courage et je t’aime», a écrit l’actrice Ibtissam Laâroussi sur son compte Instagram.

«Ton fils est fier de toi parce que tu es une maman exemplaire et forte. On est tous fiers de toi», a ajouté Rajoua Essahli. Même son de cloche pour Sandia Tajeddine qui a appelé Jamila El Haouni à ne point renoncer à ses droits et à ceux de son fils.

Pour rappel, une source de «Ralia» avait confié qu’Amine Ennaji aurait refusé de fournir à son ex-femme des documents administratifs afin de permettre à son fils de 12 ans de se rendre à Barcelone dans le cadre d’un stage de football.

H.M.