L’actrice Jamila El Haouni fait taire les rumeurs (VIDEO)

Jamila El Haouni a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles elle aurait été convoquée par la police de Marrakech. Plusieurs informations avaient circulé, en effet, indiquant qu’Amine Ennaji, l’ex-époux de l’actrice, l’aurait traînée en justice pour diffamation et que celle-ci sera bientôt entendue dans le cadre de cette affaire.

«Ces allégations sont totalement fausses. A ce propos, j’appelle les médias à me contacter pour confirmer ou infirmer toutes les rumeurs me concernant. Je suis toujours joignable et je répondrai volontiers à vos questions», a souligné El Haouni.

Rappelons que l’actrice avait saisi la justice afin d’obtenir la tutelle de son fils et exige un jugement rapide pour pouvoir lui fournir les documents administratifs nécessaires. Invitée à l’émission «Aâlam Chahrazade», l’artiste, en larmes, avait indiqué que son ex-époux refuse de lui fournir certains documents appartenant à son fils, appelant les responsables à revoir le code de la famille. Selon El Haouni, Amine Ennaji aurait refusé que son fils rejoigne une école de la mission française, d’avoir un passeport ou encore de se rendre à Barcelone pour un stage de football.

«Il empêche mon fils de réaliser son rêve de devenir footballeur et de voyager à l’étranger. La loi stipule, en effet, que l’enfant ne peut quitter le territoire national sans l’approbation de son père», s’est-elle insurgée.

