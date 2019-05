L’actrice Fatima Regragui a perdu la vue (VIDEO)

View this post on Instagram

عمه الأعين ليس القضية الأساسية في حياة الإنسان، ولكن عمه الفكر هو القضية الأهم،فالبصيرة هي المعيار والمقياس لإنسانية الإنسان. لالا فاطمة الركراكي تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. والرسالة وصلات.