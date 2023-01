L’actrice Farah El Fassi endeuillée (PHOTO)

Farah El Fassi a annoncé vendredi soir le décès de sa mère. Cette disparition survient quelques mois seulement après le décès de son père.

Sur son compte Instagram, l’actrice a écrit : «Mon Dieu, accorde-moi la patience nécessaire pour surmonter cette tragédie. Ma mère est décédée quelques mois seulement après mon père. Hamdoullah. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde. Tu a été la meilleure maman».

La triste annonce de Farah El Fassi a fait réagir la Toile et plusieurs internautes ont présenté leurs condoléances à l’actrice, priant pour la mémoire de la défunte et souhaitant courage et patience à ses proches.

H.M.