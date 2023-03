L’actrice égyptienne Rogina brille en caftan marocain (PHOTO)

L’actrice égyptienne Rogina a surpris ses fans en s’affichant avec un magnifique caftan marocain lors d’un passage dans une émission TV.

Sur son compte Instagram, l’artiste a posté plusieurs photos d’elle, portant ce magnifique caftan de couleur beige.

Les clichés ont fait le tour de la Toile et fait réagir les Marocains qui ont loué le choix vestimentaire de Rogina. «Le caftan lui va si bien. Cette tenue est tout simplement magique et convient à toutes les femmes, de différentes tailles et origines », peut-on lire entre autres commentaires.

A noter que l’actrice participe à un feuilleton égyptien intitulé «Sitohom», diffusé pendant le mois sacré sur la chaîne Annahar.

H.M.